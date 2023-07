Die bislang schlimmste Tragödie in diesem Jahr war das Sinken eines völlig überfüllten Bootes vor der Küste Griechenlands im Mai mit vermutlich hunderten Toten. Schleuser nutzen vor allem die Sommermonate, um Verzweifelte, die vor Krieg, Konflikten und desolaten Lebensumständen in ihrer Heimat Richtung Europa flüchten. Oft werden viel zu viele Menschen in kaum seetüchtige Boote gepfercht.