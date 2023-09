Flüchtlinge Von der Leyen besucht Lampedusa: Ankunft Tausender Migranten

17. September 2023 | Quelle: dpa

Ursula von der Leyen will sich ein Bild von der Lage der Flüchtlinge machen. Bild: Bild: dpa

Nach der Ankunft mehrerer Tausend Bootsmigranten besucht EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Sonntag die kleine Mittelmeerinsel Lampedusa. Begleitet wird sie von Italiens rechter Regierungschefin Giorgia Meloni. Sie lud von der Leyen nach Lampedusa ein, „um sich persönlich den Ernst der Lage, in der wir uns befinden, bewusst zu machen”, so Meloni. Sie fordert eine europäische Mission, um Migrantenboote auf dem Weg nach Europa zu stoppen. Falls nötig müsse die Marine eingesetzt werden, sagte sie in einer Videobotschaft. Eine solche Mission müsse „sofort” starten.