Flüchtlingsabkommen: Oettinger will EU-Ländern im Streit über Türkei-Gelder entgegenkommen

BerlinIm Streit über die Auszahlung einer zweiten Tranche in Höhe von drei Milliarden Euro für die Türkei im Zuge des Flüchtlingsabkommens hat die EU-Kommission ein Entgegenkommen an die europäischen Mitgliedsstaaten angedeutet. „Wir werden in den nächsten Wochen sehen, ob wir als Kommission gegebenenfalls zu einem etwas höheren Finanzbeitrag bereit sind“, sagte EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger dem „Tagesspiegel am Sonntag“.