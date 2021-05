Flüchtlingskrise Marokko setzt Spanien mit 8000 Migranten in Ceuta unter Druck

Zuvor hatte Sánchez jede Kritik an Marokko vermieden und betont, Rabat sei ein „Partner und Freund“ Spaniens. Der sozialistische Politiker landete unterdessen per Hubschrauber am späten Nachmittag in Ceuta, um sich vor Ort ein Bild der Lage zu machen. Die Situation sei dort inzwischen „viel ruhiger“ berichtete eine Reporterin des staatlichen spanischen Fernsehsenders RTVE.