Flüchtlingspolitik Libysche Küstenwache fängt rund 7000 Migranten in diesem Jahr ab

Demnach machten sich in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres mehr als 40.000 Migranten auf den Weg über das Mittelmeer. In diesem Jahr waren es den Angaben zufolge knapp 17.000. Der Großteil der Migranten versucht nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR, über das Bürgerkriegsland Libyen nach Europa zu gelangen. Die libysche Küstenwache steht für ihren oft harten Umgang und unmenschliche Zustände in Internierungslagern international immer wieder in der Kritik.