Flüchtlingsströme: Spanien und Libyen fangen Boote mit fast 500 Menschen ab

Die libysche Küstenwache teilte mit, sie habe am Samstag zwei Boote mit 152 Flüchtlingen abgefangen. Diese Boote seien am Samstag an der Küste des westlichen Bezirks Suwara und der Hauptstadt Tripolis gestoppt worden. Die Migranten, darunter 19 Frauen und drei Kinder, seien in einen Marinestützpunkt in Tripolis gebracht worden. Sie stammten aus afrikanischen und arabischen Ländern.