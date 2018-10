Flüchtlingswelle Trump will Migranten mit Soldaten an der US-Grenze stoppen

„An jene in der Karawane: Dreht um. Wir lassen keine Leute illegal in die Vereinigten Staaten“, schrieb Trump. „Geht zurück in euer Land und wenn ihr wollt: Bewerbt euch um die Staatsbürgerschaft wie Millionen andere auch.“ Die Migranten aus Honduras, El Salvador und Guatemala fliehen vor der grassierenden Gewaltkriminalität und schlechten wirtschaftlichen Lage in ihren Heimatländern.