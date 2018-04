Flüge über Mittelmeerraum: Europäische Flugsicherung warnt Airlines wegen möglicher Luftangriffe in Syrien

Drei Tage später tobt ein Streit im UN-Sicherheitsrat um die Lösung des Konflikts. Zwei rivalisierende Resolutionsentwürfe von Russland und den USA sind bei einer Sitzung am Dienstag in New York gescheitert. Während der US-Entwurf dafür plädierte, die Verantwortlichen für den Giftgasangriff klar zu identifizieren, ließ der russische Entwurf die Möglichkeit zu, die klare Benennung der Täter zu vermeiden.