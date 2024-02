Flüssiggas: Katar will Produktion von Flüssiggas deutlich steigern

Kaabi geht davon aus, dass die Gasmärkte in Asien weiter wachsen werden. Auch in Europa werde in absehbarer Zukunft noch mehr Gas benötigt werden. „Wir sind immer noch der Meinung, dass Gas noch mindestens 50 Jahre lang eine große Zukunft hat“, sagte er in Doha. „Wir sehen, dass Europa noch sehr, sehr lange Zeit Gas brauchen wird. Aber das Wachstum in Asien wird definitiv größer sein als das Wachstum in Europa, vor allem aufgrund des Bevölkerungswachstums.“