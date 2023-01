Flugabwehrsystem Bundeswehr beginnt Verlegung von Patriot-Systemen nach Polen

16. Januar 2023 | Quelle: dpa

Patriot-Flugabwehrraketensystem der NATO. Deutschland will insgesamt drei Staffeln nach Polen verlegen. Bild: Bild: dpa

Die Bundeswehr beginnt mit der Verlegung ihres Flugabwehrsystems Patriot nach Polen. Die ersten Soldaten sollten noch heute mit ihren Fahrzeugen von Bad Sülze (Mecklenburg-Vorpommern) aufbrechen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen erfuhr. In den kommenden Tagen werden dann auch die Waffensysteme in das Nachbarland verlegt. Insgesamt drei Staffeln sollen den Schutz kritischer Infrastruktur des Nato-Verbündeten in Grenznähe zur Ukraine sicherstellen.