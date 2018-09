Flugverkehr Scheuer will EU-Lösung gegen Luftraumüberlastung

BerlinBundesverkehrsminister Andreas Scheuer will die Europäische Union in die Pflicht nehmen bei der Suche nach Lösungen für die massiven Störungen im Flugverkehr. Der Anstieg von Verspätungen und Flugausfällen im vergangenen Sommer sei nicht nur ein deutsches Problem, sagte Scheuer am Donnerstag in Berlin zum 25-jährigen Jubiläum der Deutschen Flugsicherung (DFS).