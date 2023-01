Flugzeugabsturz: Flugzeug mit 72 Insassen in Nepal abgestürzt – Mindestens 32 Tote

Beim einem Flugzeugabsturz in Nepal sind nach Angaben eines örtlichen Verwaltungsbeamten am Sonntag mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. An Bord des zweimotorigen Flugzeugs vom Typ ATR 72 der nepalesischen Gesellschaft Yeti befanden sich nach Angaben der Zivilluftfahrtbehörde 68 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder. 15 der Passagiere kamen demnach aus dem Ausland. Der Absturz ereignete sich in der Nähe des neu eröffneten Internationalen Flughafens der Stadt Pokhara.