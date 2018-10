Förderung Merkel kündigt Investitionsfonds für afrikanische Staaten an

Die Bundesregierung will vor allem mit als reformfreundlich eingestuften Staaten die Entwicklung vorantreiben. Nach der Aufnahme von Burkina Faso geht es damit um zwölf sogenannte Compact-with-Africa-Staaten. Es würden etwa neue Ausbildungspartnerschaften mit afrikanischen Ländern angestrebt sowie die Förderung von regionalen Firmen und Industrieparks verstärkt, kündigte Merkel an. Mit Senegal, Äthiopien und Marokko strebe Deutschland zudem neue bilaterale Abkommen an. Die verstärkten Bemühungen um Afrika sollen auch dazu beitragen, die Migration aus afrikanischen Ländern nach Europa zu stoppen.