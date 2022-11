Folgen der US-Wahl „Mehr Industriepolitik, mehr Regulierung und mehr Subventionen“

Was bedeutet das für Europa?

Europa sollte nicht darauf hoffen, dass die USA in der Handelspolitik auf einen Kooperationsmodus einschwenken. Dazu wird der Druck aus einem republikanisch dominierten Repräsentantenhaus zu groß sein. Um es klar zu sagen: Das Exportgeschäft für die deutsche und europäische Industrie wird künftig schwieriger. Im Gegenzug profitieren Unternehmen, die in den USA eigene Produktionsstätten haben. Dies gilt umso mehr, wenn die USA geopolitisch „feindlich“ gesinnte Staaten mehr und mehr aussperren.