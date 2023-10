Folgen des Angriffs auf Israel Die Ivy League, ihre Großspender und der Umgang mit dem Hamas-Terror

Zu spät, fanden zahlreiche Alumni. Mehrere von ihnen haben deshalb angekündigt, ihre Spenden für UPenn einzustellen. Marc Rowan, der CEO von Apollo Global Management, rief andere Absolventen dazu auf, der Universität kein Geld mehr zu überweisen. Rowan selbst hatte in der Vergangenheit rund 50 Millionen Dollar gespendet. Mehrere Geldgeber schlossen sich an, unter anderem TV-Produzent Dick Wolf, Unternehmer Ronald Lauder und Jon Huntsman, ehemals Gouverneur von Utah und später US-Botschafter in China, Russland und Singapur.



Lesen Sie auch: Warum landen deutsche Unis nie ganz vorne?



„Der moralische Relativismus hat den Wettlauf der Universität nach unten angeheizt und hat nun leider einen Punkt erreicht, an dem es nicht mehr möglich ist, unparteiisch zu bleiben“, schrieb Huntsman in einem geharnischten Brief an Präsidentin Magill:„Das Schweigen der Universität angesichts der verwerflichen und historischen Verbrechen der Hamas gegen das israelische Volk (wenn die einzige Reaktion eine Verurteilung sein sollte) ist ein neuer Tiefpunkt. Schweigen ist Antisemitismus, und Antisemitismus ist Hass, also genau das, was höhere Bildung verhindern soll. Folglich wird die Huntsman Foundation ihr Scheckbuch für alle zukünftigen Spenden an die Penn schließen – etwas, das für drei Generationen von Absolventen eine Quelle enormen Stolzes gewesen ist.“