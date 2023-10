Folgen des Israel-Kriegs Chinas Angst vor einem Flächenbrand im Nahen Osten

Bei der iranischen Führung kommt nun sicher gut an, wie sich die chinesischen Staatsmedien positioniert haben. Seit dem Angriff der Hamas fluten sie auch internationale soziale Netzwerke mit Kritik am Westen. Allen voran die USA stünden parteiisch hinter Israel, heißt es da. Tote Palästinenser spielten dagegen keine Rolle. Oft finden sich unter den Posts Zehntausende Likes. Die chinesische Erzählung kommt im Netz an – vor allem in Teilen der arabischen Welt und im globalen Süden. Dort gewinnt China in diesen Tagen Ansehen.