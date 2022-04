Folgen von Ukraine-Krieg: WTO senkt Prognose für Welthandel deutlich

Aus Prognosen der Welthandelsorganisation WTO geht hervor, dass sich der Welthandel wegen des Kriegs in der Ukraine deutlich abschwächen wird. Die WTO veröffentlichte am Dienstag in Genf entsprechende Zahlen. Demnach dürfte der internationale Handel dieses Jahr nur noch um 3,0 Prozent zulegen. Bislang hatte die WTO mit 4,7 Prozent gerechnet.