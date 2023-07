Forderung: Insider: Türkei fordert von Schweden Maßnahmen gegen weitere Koran-Verbrennungen

Nach Dänemark hat die Türkei einem Insider zufolge nun auch Schweden aufgefordert, konkrete Schritte zur Verhinderung von weiteren Koran-Verbrennungen zu unternehmen. Außenminister Hakan Fidan habe in einem Telefonat mit seinem schwedischen Amtskollegen Tobias Billstrom gesagt, die Fortsetzung solcher „abscheulichen Aktionen“ unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit sei nicht hinnehmbar, hieß es am Sonntag aus dem Umfeld des türkischen Ministeriums. Eine ähnliche Forderung hatte Fidan am Samstag an Dänemark gerichtet.