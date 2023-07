Forderung Schwedens Nato-Aufnahme: Türkei will EU-Beitritt beleben

10. Juli 2023 | Quelle: dpa

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan blockiert bislang den Nato-Beitritt Schwedens. Bild: Bild: dpa

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat für seine Zustimmung zur Aufnahme Schwedens in die Nato eine Belebung der Beitrittsgespräche der Türkei zur EU gefordert. Vor dem Abflug zum Nato-Gipfel sagte Erdogan in Istanbul an die EU-Länder gerichtet: „Ebnet zunächst den Weg der Türkei in die Europäische Union, danach ebnen wir den Weg für Schweden, so wie wir ihn für Finnland geebnet haben.”