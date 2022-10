Foxconn-Fabrik: Beschäftigte verlassen iPhone-Fabrik in China nach Coronafällen

Arbeiterinnen und Arbeiter der für Apple produzierenden Foxconn-Fabrik in Zhengzhou in Nordchina haben offenbar nach einigen Coronafällen das Unternehmensgelände verlassen. Auf chinesischen Social-Media-Plattformen zirkulierende Videos zeigten Menschen, bei denen es sich um Foxconn-Beschäftigte handeln soll, über Zäune klettern und auf einer Straße vom Fabrikgelände weggehen. Offenbar wollten sie, nachdem die mit Corona infizierten Kolleginnen und Kollegen in Quarantäne genommen wurden, selbst einer in China unter der dort praktizierten „Zero-Covid“-Strategie drohenden Isolierung entgehen.