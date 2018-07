Fragen & Antworten: Beim Brexit sitzen Briten und EU in der Zwickmühle

Aber Position beziehen werde man nicht. Denn in den Brexit-Verhandlungen gehe es vorerst um den Austrittsvertrag – nicht um die langfristigen Beziehungen, die die EU erst während einer knapp zweijährigen Übergangsphase nach dem Brexit vertraglich regeln will. Vorher will die EU nur eine luftige politische Erklärung - May hingegen braucht handfeste Zukunftsaussichten schon vor der Trennung.