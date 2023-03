Fragen und Antworten Der Ex-Präsident und der Pornostar: Anklage gegen Trump

31. März 2023 | Quelle: dpa

Stormy Daniels bei einer Veranstaltung in Berlin. Wer ist die Pornodarstellerin im Zentrum der Anklage gegen Donald Trump? Bild: Bild: dpa

New York/Washington (dpa) - Es ist ein historischer Vorgang mit immenser politischer Sprengkraft. Zum ersten Mal überhaupt klagt eine Staatsanwaltschaft einen Ex-Präsidenten der Vereinigten Staaten an. Dieser Ex-Präsident ist der Republikaner und aktuelle Präsidentschaftsbewerber Donald Trump. Die Anklage aus New York gegen ihn sticht auch in anderer Weise heraus: Sie steht im Zusammenhang mit delikaten Vorwürfen gegen den 76-Jährigen. Es geht um Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels.