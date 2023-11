Fragen und Antworten Klinik an der Front - das Schifa-Krankenhaus

13. November 2023 | Quelle: dpa

Das Foto zeigt zu früh geborene palästinensische Babys im Schifa-Krankenhaus. Bild: Bild: dpa

Im Zentrum des Kriegs im Gazastreifen steht aktuell das Schifa-Krankenhaus. Wegen Treibstoffmangels musste die größte Klinik des abgeriegelten Küstengebiets den Betrieb einstellen. Tausende Menschen sitzen Augenzeugen zufolge noch in der Einrichtung fest. In der nahen Umgebung des Gebäudes wird heftig gekämpft. Es gilt in Israel als strategisch wichtig, weil die Armee darunter die Kommandozentrale der islamistischen Hamas vermutet. Was wir über die Klinik und die Lage vor Ort wissen - und was nicht: