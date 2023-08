Nach den Umstürzen in Mali und Burkina Faso war der Niger einer der letzten pro-westlichen Partner in der Sahel-Zone. Die USA haben rund 1000 Soldaten in dem Land stationiert, Frankreichs sogar 1500. Die Bundeswehr ist mit 100 Soldaten vor Ort. In Mali und Burkina Faso ist die westliche Präsenz nicht mehr erwünscht - Frankreichs Soldaten mussten die Länder bereits verlassen. Auch die UN-Friedensmission Minusma in Mali muss bis Ende 2023 das Land verlassen. Die Militärjuntas orientierten sich stattdessen in Richtung Russland.