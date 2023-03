Frankreich 175 verletzte Polizisten bei Protesten gegen Rentenreform

29. März 2023 | Quelle: dpa

Bereitschaftspolizisten hinter einer brennenden Barrikade in Nantes. Bild: Bild: dpa

Erneut ist es bei den Protesten in Frankreich gegen die Rentenreform in mehreren Städten zu Ausschreitungen gekommen. Dabei seien 175 der rund 13.000 Polizisten und Gendarmen, die gestern im Einsatz gewesen seien, verletzt worden, schrieb Innenminister Gérald Darmanin in der Nacht auf Twitter.