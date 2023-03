Frankreich Erneut Zusammenstöße in Paris bei Protest gegen Rentenreform

18. März 2023 | Quelle: dpa

Demonstranten stehen neben einer brennenden Barrikade auf dem Place de la Concorde in Paris. Bild: Bild: dpa

Bei einer Protestkundgebung gegen das Vorgehen der französischen Regierung bei der Rentenreform ist es am Freitagabend in Paris erneut zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. Laut Medienberichten setzten Sicherheitskräfte Wasserwerfer und Tränengas gegen die Protestierenden ein, die Pflastersteine und Feuerwerkskörper auf Polizisten warfen. Auch Gegenstände wurden in Brand gesetzt.