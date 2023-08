Frankreich Ex-Präsident Sarkozy soll in Libyen-Affäre vor Gericht

25. August 2023 | Quelle: dpa

Nicolas Sarkozy stand bereits in der Vergangenheit vor Gericht. Bild: Bild: dpa

In der Affäre um angebliche Wahlkampfgelder aus Libyen soll Frankreichs früherer Präsident Nicolas Sarkozy auf die Anklagebank. Ermittlungsrichter ordneten einen Prozess gegen ihn und zwölf weitere Verdächtige an, wie die Finanzstaatsanwaltschaft mit Sitz in Paris mitteilte.