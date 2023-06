Die Krawalle mit brennenden Mülltonnen und Autos, die sich am Dienstagabend noch auf den Großraum Paris beschränkt hatten, griffen in der darauffolgenden Nacht auf Städte in ganz Frankreich über. Dabei kam es zu zahlreichen Angriffen auf Polizeiwachen und Rathäuser, auch Schulen wurden in Brand gesteckt. Präsident Emmanuel Macron hatte gesagt, der Tod des Jugendlichen sei „nicht zu erklären und nicht zu entschuldigen”. Am Donnerstag verurteilte er die Gewalt gegen „Institutionen und die Republik”. Diese sei absolut nicht zu rechtfertigen.