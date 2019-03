Frankreich: „Gelbwesten“-Demos sollen in bestimmten Gegenden verboten werden

Sollte sich wieder extreme Gewalt abzeichnen, werde man in den von der Gewalt bisher am stärksten betroffenen Gegenden den Protest nicht zulassen, kündigte Premierminister Édouard Philippe am Montag an. Das seien zum Beispiel die Champs-Élysées in Paris, der Platz Pey-Berland in Bordeaux und der Place du Capitole in Toulouse. Gleichzeitig werde man weiterhin das Demonstrationsrecht schützen.