Frankreich: Klage gegen Ex-Präsident Sarkozy wegen illegaler Einflussnahme

ParisDer ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy muss sich einem Zeitungsbericht zufolge vor Gericht verantworten. Ihm werde illegale Einflussnahme vorgeworfen, meldete „Le Monde“ am Donnerstag. Der 63-Jährige wird demnach verdächtigt, sich über ein Netz von Informanten Einblick in Untersuchungen seiner Wahlkampffinanzierung im Jahr 2007 verschafft zu haben. Der Verdacht der Einflussnahme sei aufgekommen, als Ermittler in dieser Affäre Telefonmitschnitte ausgewertet hätten. Sarkozys Anwalt war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.