Frankreich: Macron schlägt Militärausgaben in Höhe von 413 Milliarden Euro vor

Der französische Präsident Emmanuel Macron will die Militärausgaben seines Landes erheblich anheben. Er präsentierte am Freitag einen Vorschlag, nach dem für den Zeitraum 2024 bis 2030 insgesamt 413 Milliarden Euro für das Militär fließen sollen. Das solle „unsere Freiheit, unsere Sicherheit, unseren Wohlstand, unseren Platz in der Welt“ garantieren, sagte Macron. In einem ähnlichen Plan für den Zeitraum 2019 bis 2025 waren Ausgaben von etwa 295 Milliarden Euro vorgesehen.