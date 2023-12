Frankreich Macron will Migrationsgesetz prüfen lassen

20. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Mehrere Abgeordnete aus dem linken Flügel des Lagers von Präsident Emmanuel Macron hatten bereits vor dem Votum angekündigt, gegen den Text zu stimmen. Bild: Bild: dpa

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will die Verfassungsmäßigkeit eines gerade erst beschlossenen und innerhalb seines Lagers umstrittenen Einwanderungsgesetzes prüfen lassen. „Der Präsident wird den Verfassungsrat anrufen und der Verfassungsrat wird sagen, wie es sich verhält”, sagte Premierministerin Élisabeth Borne am Morgen dem Sender France Inter in Paris.