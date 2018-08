Frankreich: May erreicht Macrons Sommerresidenz am Mittelmeer

May kam am Freitag direkt aus ihrem Urlaub in Italien. Nach dem Arbeitstreffen stand ein Abendessen gemeinsam mit den Ehepartnern Brigitte Macron und Philip May auf dem Programm. Eine gemeinsame Erklärung von Macron und May nach dem Treffen war hingegen nicht geplant. Macron hat stets betont, dass die Brexit-Verhandlungen von der EU unter der Leitung von Michel Barnier geführt werden.