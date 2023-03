Frankreich: Proteste gegen französische Rentenreform schlagen in Gewalt um

In Frankreich sind die neuen Proteste gegen die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron auch am Dienstag in Gewalt umgeschlagen. Nach einem friedlichen Beginn am Morgen wurden im Laufe des Tages Zusammenstöße aus Paris, Rennes, Bordeaux und Toulouse gemeldet. In Nantes wurde eine Filiale der Bank BNP Paribas in Brand gesetzt.