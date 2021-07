Frankreich Rechtspopulistin Le Pen bei Parteitag im Amt bestätigt

Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen ist beim Parteitag des Rassemblement National (RN) in Perpignan als Vorsitzende bestätigt worden. Die 52-Jährige erhielt 98,35 Prozent der Stimmen, wie der Europaparlamentarier Jérôme Rivière am Sonntag via Twitter mitteilte. Die Bestätigung ist jedoch eher ein Formsache, da sie keinen Gegenkandidaten hat. Die gelernte Juristin steht bereits seit gut zehn Jahren an der Spitze der Partei.