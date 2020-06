Frankreich Rücktrittsgerüchte über Macron in Paris zurückgewiesen

Macron will sich am Sonntagabend mit einer Fernsehansprache an die Bevölkerung wenden. Dabei dürfte es um die Überwindung der Corona-Krise und des schweren Wirtschaftseinbruchs im Land gehen. Wiederholt war auch darüber spekuliert worden, dass Macron seinen Premierminister Édouard Philippe austauschen könnte. Die Coronakrise hat Frankreich hart getroffen – es starben über 29.000 Menschen.