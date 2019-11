Frankreich Straßenbrücke nördlich von Toulouse eingestürzt – 15-Jährige stirbt

Dutzende Einsatzkräfte waren in Mirepoix-sur-Tarn vor Ort, auch drei Hubschrauber waren im Einsatz. Taucher suchten nach Vermissten. „Ich war am Montagmorgen gegen 8.00 Uhr in meinem Badezimmer und hörte einen gewaltigen Lärm“, sagte der Anwohner Philippe Duguet der „La Dépêche du Midi“. „Ich wohne 300 Meter von dieser Brücke entfernt und es ist eine Route, die ich oft nehme.“