Frankreich: Terrorverdacht: Mann auf offener Straße in Pariser Vorort Kehle durchgeschnitten

In einem Pariser Vorort hat ein Angreifer einem Mann nach Angaben der Polizei am Freitag die Kehle durchgeschnitten. Der Attentäter sei nur wenige Minuten später von Polizisten erschossen worden. Das Opfer, ein Lehrer, habe seinen Schülern in der Klasse umstrittene Mohammed-Karikaturen gezeigt, verlautete aus Polizeikreisen. Außerdem hieß es, Augenzeugen hätten berichtet, der Angreifer habe „Gott ist groß“ auf Arabisch gerufen. Diese Angaben würden geprüft.