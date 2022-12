Frankreich Terrorverdächtiger von Nizza: „Ich bin kein Terrorist”

12. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Anwälte betreten in Paris den Sondergerichtssaal des Prozesses um die Anschläge von Nizza. Bild: Bild: dpa

Im Prozess um den wohl islamistisch motivierten Anschlag in Nizza mit 86 Toten hat einer der Terrorverdächtigen in seinem Schlusswort jegliche Verbindung zur Tat abgestritten. „Ich habe nichts damit zu tun, was passiert ist”, sagte der Angeklagte am Montag im Pariser Justizpalast. „Ich bin kein Terrorist.”