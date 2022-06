Frankreich: Umfragen: Macron könnte bei Parlamentswahl absolute Mehrheit verlieren

Die Abstimmung für die Sitze im Parlament ist kompliziert: In jedem der 577 Wahlkreise, in der ein Kandidat in der ersten Runde weniger als 50 Prozent der Stimmen erhalten hat, kommt es zu einer Stichwahl. Je nachdem, wer die zweite Runde am 19. Juni erreicht, führt dies vor Ort zu verschiedenen Ad-hoc-Allianzen.