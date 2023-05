Frankreich Urteil in Berufungsprozess: Sarkozy will weiterkämpfen

17. Mai 2023 | Quelle: dpa

Im Berufungsprozess gegen Nicolas Sarkozy ist das Urteil gesprochen worden. Bild: Bild: dpa

Gefasst nimmt Frankreichs ehemaliger Präsident Nicolas Sarkozy das Urteil in seinem Berufungsprozess entgegen: drei Jahre Haft wegen Bestechung und unerlaubter Einflussnahme. Seine Hoffnung auf ein milderes Urteil als in erster Instanz wurde enttäuscht. Das Gericht in Paris blieb bei dem Strafmaß, das der ehemalige Star der Konservativen vor zwei Jahren erhalten hatte: zwei Jahre Haft bleiben auf Bewährung ausgesetzt, eines jedoch muss Sarkozy zu Hause unter elektronischer Überwachung absitzen. Doch der 68-Jährige will den Schuldspruch keinesfalls hinnehmen.