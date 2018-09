Frankreichs Innenminister: Gérard Collomb – Macrons treuer Helfer zieht sich aus der Regierung zurück

Ärger deutet sich auch in der Partei an. Parteichef Christophe Castaner bemüht sich im Vorfeld der Europawahl darum, die vor sich hindämmernde Truppe wieder mit Leben zu erfüllen. Dafür will er mehr politische Initiativen aus LREM heraus starten. Die erste kündigte er vergangenen Freitag an, eine Reform der Erbschaftssteuer, die für mehr Chancengleichheit sorgen solle. Macron teilte seinem engen Vertrauten trocken mit: „Diese Idee werden wir nicht weiterverfolgen.“