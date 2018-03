Frankreichs Präsident: Macron stürzt in Umfrage ab

Zum Jahreswechsel waren in Frankreich eine Reihe von Steuer- und Abgabenreformen in Kraft getreten, deren Auswirkungen vor allem bei Rentnern nicht gut ankamen. Macron will in den kommenden Monaten weitere zentrale Reformvorhaben seines Programms anpacken, etwa bei der Arbeitslosenversicherung und der Ausbildung. Zudem droht ein Konflikt mit Gewerkschaften wegen der Reformpläne der Regierung für den staatseigenen Bahnkonzern SNCF.