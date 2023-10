Frauenrechte im Iran Nach Vorfall mit Moralpolizei: Junge Iranerin beigesetzt

29. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Bilder einer Überwachsungskamera dokumentieren den rabiaten Umgang der iranischen Sittenpolizei mit Armita Garawand - Staatsmedien machen niedrigen Blutdruck für einen angeblich todesursächlichen Sturz der jungen Frau verantwortlich. Bild: Bild: dpa

Die junge Iranerin Armita Garawand, deren Schicksal weltweit für Schlagzeilen gesorgt hatte, ist in Teheran beigesetzt worden. Die Schülerin sei am Sonntag in der Hauptstadt beerdigt worden, berichtet das Nachrichtenportal „Eslahatnews” auf Telegram. Am Samstag hatten Staatsmedien ihren Tod gemeldet.