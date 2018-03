Frauentag: 5,3 Millionen Spanierinnen streiken für die Gleichberechtigung

Das zeigt sich etwa im Umgang der Spanier mit sexueller und häuslicher Gewalt. Jeder Fall wird in den Medien aufgegriffen, führt häufig zu Demonstrationen und schafft so eine Sensibilität für das Thema, die es anderswo so nicht gibt. In Deutschland etwa sind gemessen an der Bevölkerung mehr Fälle von Gewalt gegen Frauen dokumentiert als in Spanien. Aber sie spielen bei weitem keine so wichtige Rolle in der öffentlichen Debatte.