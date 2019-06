Freihandel: EU und Vietnam schließen Handelsabkommen – Klimaschutz im Fokus

Kritik zum Abkommen kam dagegen von Menschenrechtsaktivisten aus Vietnam. In einem offenen Brief an EU-Ratschef Donald Tusk und Handelsausschussvorsitzenden Bernd Lange appellierten Aktivisten an die EU vor einem Abschluss größere politische Reformen von Vietnam zu verlangen. Als eines der wenigen Länder hat Vietnam eine Einparteienregierung. Die Menschenrechtsgruppe 88 Project mit Sitz in den USA listet zudem 264 politische Häftlinge auf, wobei Vietnams Regierung bestreitet, politische Gefangene zu haben.