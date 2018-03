Freihandel: IWF sieht bei G20 keine Kurswende

Die G20-Finanzminister und Notenbankchefs hatten sich Ende vergangener Woche unter dem Druck der neuen US-Regierung nicht dazu durchgerungen, im Kommunique, wie das in früher der Fall war, die Absage an den Protektionismus aufzunehmen. Sie hatten sich lediglich Gemeinsamkeit mit der allgemeinen Formulierung erzielt, daran zu arbeiten, den Beitrag des Handels zur den Volkswirtschaften der Mitgliedsländer zu stärken. Diskutiert wird in der G20 wie im IWF nach den Worten von Rice darüber, die Früchte des Handels in der Welt besser und breiter zu verteilen.