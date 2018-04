Freihandelsabkommen: Mexiko und Kanada trotzen Trump bei Nafta-Verhandlungen

In der abgelaufenen Woche ist der IPC-Index der mexikanischen Börse deutlich gestiegen und die Währung hat gegenüber dem Dollar kräftig zugelegt – trotz der Tweets des Krawallmachers. Allerdings wandte sich Präsident Enrique Peña Nieto am Donnerstagabend überraschend in einer entschiedenen Botschaft an die Bevölkerung und seinen Kollegen in Washington.