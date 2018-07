Freihandelsabkommen: Trump verschiebt Entscheidung über Nafta

WashingtonUS-Präsident Donald Trump will die ins Stocken geratenen Neuverhandlungen des nordamerikanischen Freihandelsabkommen Nafta nicht vor der US-Parlamentswahl am 8. November beenden. Das sagte Trump in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview des Senders Fox News. Er wolle mit Nafta „bis nach der Wahl warten“, sagte Trump.