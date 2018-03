Freihandelsabkommen : Trumps Handelsbeauftragter bringt Nafta-Alternative ins Gespräch

Mexiko-Stadt

Angesichts stockender Verhandlungen über eine Neufassung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta haben die USA das Abkommen abermals in Frage gestellt. Die Zeit, eine Lösung zu finden, laufe davon, sagte der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer nach einer neuen Verhandlungsrunde am Montag in Mexiko-Stadt. Wenn es nötig werde, könnten die USA als Alternative zu dem dreiseitigen Abkommen mit Mexiko und Kanada auf bilaterale Vereinbarungen mit jeweils einem Partner setzen, sagte Lighthizer.